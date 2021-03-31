Австрия может заказать "Спутник V" на следующей неделе

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Австрия уже на следующей неделе может заказать у России вакцину от нового коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам рабочей встречи с послом РФ в Вене Дмитрием Любинским. Его заявление предоставило ТАСС ведомство федерального канцлера.

"Мы находимся "на последних метрах" [к достижению окончательных договоренностей], и на следующей неделе, вероятно, может последовать заказ "Спутника V", - отметил Курц.

"Возможна очень своевременная поставка. В настоящее время мы все еще находимся в процессе согласования деталей и вели переговоры в течение нескольких недель. Создана информационная база данных, ведутся переговоры между ведомством канцлера, министерством здравоохранения, финансовой прокуратурой и российской стороной", - добавил канцлер.

Курц подтвердил, что Вена планирует получить объемы препарата тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года.

В начале марта Себастьян Курц провел встречу с руководителем ответственного за международные поставки "Спутника V" Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. По словам Курца, Вену заинтересовала не только закупка вакцины, но и сотрудничество в ее производстве. Представители двух стран подписали соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате Минздравами РФ и Австрии.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. Для нее используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.