Ростех заявил, что готов обеспечить безопасность нефтяных объектов Венесуэлы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ростех и Венесуэла договорились о сотрудничестве при обеспечении безопасности объектов нефтяной инфраструктуры латиноамериканской страны, сообщила российская госкорпорация.

"В рамках встречи сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня принято решение о продвижении гражданской продукции предприятий, входящих в госкорпорацию "Ростех", в Венесуэле. Стороны договорились о сотрудничестве в области комплексной безопасности объектов нефтяной инфраструктуры и об участии в инвестиционных проектах на территории Венесуэлы", - сообщил Ростех.

Госкорпорация уточнила, что сотрудничество возможно в различных сферах - от промышленной безопасности, включая защиту от кибератак, до поставок оборудования и средств пожаротушения с возможностью локализации производства на территории Венесуэлы.

"Венесуэльские партнеры выразили заинтересованность в использовании решений госкорпорации "Ростех" и в области информационной безопасности для защиты объектов электроэнергетической инфраструктуры, в поставках российских IT решений в области сбора и обработки информации о функционировании объектов энергетической инфраструктуры, современных решений в области управления рисками на объектах критической инфраструктуры с целью прогнозирования рисков возникновения аварий и их предотвращения", - говорится в сообщении.

Как отметил представлявший на встрече Ростех гендиректор АО "РТ-Проектные технологии" Сергей Ярош, госкорпорация в ходе переговоров познакомила венесуэльских партнеров с гражданской продукцией и решениями практически во всех отраслях всех холдингов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Юрий Борисов в рамках визита в Каракас провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как сообщил Мадуро, Россия и Венесуэла подписали 12 документов о сотрудничестве в различных сферах в ходе межправительственной комиссии в Каракасе с участием Борисова.