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Минцифры заявило, что производители готовы исполнять закон о предустановке российского ПО

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Все крупные производители, в том числе Apple, готовы выполнять закон о предустановке российского программного обеспечения. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Все устройства, которые будут произведены с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, по умолчанию должны иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств. <…> На сегодня все крупные производители подтвердили выполнение требований закона, включая компанию Apple, которая до этого не предустанавливала российские приложения даже за деньги", - сказал министр.

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