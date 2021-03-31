Минсельхоз рассчитывает на возвращение к рыночным условиям ведения бизнеса в АПК

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минсельхоз рассчитывает на возвращение в среднесрочной перспективе к рыночным условиям ведения бизнеса в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Мы, безусловно, понимаем, что активное вмешательство государства в рыночные механизмы в долгосрочной перспективе могут негативно отразиться на инвестиционной привлекательности отрасли и темпах развития АПК. Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе, по мере стабилизации общемировой ситуации, восстановления объемов производства и традиционных экономических связей, мы сможем вернуться к стабильным условиям бизнеса, когда в активном государственном регулировании просто не будет необходимости", - сказал он.

О мерах поддержки и стабилизации рынка

Патрушев сообщил, что введенная в России квота на экспорт зерна в увязке с экспортными пошлинами уже показала результат. При этом средства, полученные от пошлин, будут возвращены аграриям в виде субсидий на поддержку производства. Министр напомнил, что на поддержку предприятий хлебопекарной и мукомольной промышленности в текущем году выделено 4,7 млрд рублей. Средства распределены между регионами и в настоящее время доводятся до конечных получателей. "Сейчас цены на хлеб и муку стабилизировались", - отметил он.

Министр также сообщил, что в текущем году предусмотрена дополнительная поддержка производителей сахара в виде льготных коротких кредитов для закупки сырья. Также принято решение об их поддержке при производстве и реализации продукции в предприятия по фиксированной цене. Кроме того, в текущем сельхозгоду будут увеличены площади посевов под сахарную свеклу, добавил он.

"Что касается подсолнечного масла, увеличиваем площади под масличные культуры - это будет способствовать росту производства", - сказал министр. Производители этой продукции также получат поддержку, как и сахарная отрасль. Сейчас правительство рассматривает возможность введения экспортной пошлины на семена подсолнечника и демпферного механизма на экспорт подсолнечного масла, указал он.

Также правительство России, по словам главы Минсельхоза, оказывает поддержку отрасли птицеводства, которая находится в зоне риска из-за гриппа птиц.

"Для полного обеспечения потребности внутреннего рынка мы приостановили предоставление компенсации части затрат на транспортировку в целях экспорта таких продуктов как сахар, картофель, гречиха, подсолнечное масло", - заключил Патрушев.