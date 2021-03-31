Путин поручил детально проработать механизм продажи изъятой у "черных лесорубов" древесины

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил детально проработать процедуру продажи изъятой у "черных лесорубов" древесины, чтобы сами преступники не включились в этот процесс.

Как сообщила в среду на совещании с членами кабинета министров вице-премьер Виктория Абрамченко, ранее не было законодательных оснований для того, чтобы продать изъятую незаконно заготовленную древесину и получить дополнительный доход в бюджет, при этом обеспечивать сохранность ценного ресурса сложно. "Либо эта реализация была очень затянута во времени, - отметила она. - До года такая процедура доходила". По словам вице-премьера, власти упростили эту процедуру, что даст возможность реализовать древесину, конфискованную у "черных лесорубов".

"Я вас уверяю, что при реализации изъятой древесины к этому процессу тут же прилепятся те, кто ее незаконно добывает", - отреагировал президент. "Это надо как следует продумать", - подчеркнул он.

Как считает глава государства, "дико звучит даже предположение о том, что ее [изъятую древесину] нужно уничтожать". "Но надо уничтожать криминал в этой сфере, безусловно, - уверен Путин. - А вот реализацию надо продумать до деталей, просто до деталей".