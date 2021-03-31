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Предустановка российского ПО станет обязательна для гаджетов, произведенных с 1 апреля

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом РФ в декабре 2019 года
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Требования по предварительной установке российских программ на технически сложные товары распространяются на гаджеты, произведенные после 1 апреля 2021 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ, размещенным на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее такая норма распространялась на товары, произведенные после 1 января 2021 года.

"В подпункте "б" пункта 3 постановления "О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами..." слова "1 января 2021 года" заменить словами "1 апреля 2021 года", - говорится в документе.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) был подписан президентом РФ в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО откладывается еще на три месяца.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться, в том числе, "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.

Согласно январскому постановлению, у производителя будут три варианта обеспечить предустановку на свои новые устройства: полная предустановка приложений на жесткий диск, предустановка в режиме "одного окна", когда пользователь сам выбирает, какое из предложенных приложений он хочет установить; а также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель.

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