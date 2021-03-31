Минфин видит необходимость в повышении собираемости НДС в отрасли драгметаллов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает необходимым повысить собираемость НДС в отрасли драгметаллов. По его словам, в 2020 году собрано НДС на 2 млрд руб. при стоимости изделий в 200-250 млрд руб.

"Хочу остановиться на такой важной теме, как повышение собираемости по НДС в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней. В 2020 году на клеймение было направлено 22 млн ювелирных изделий из золота. Розничная стоимость этих изделий оценивается в 200-250 млрд рублей. А собрали НДС всего на 2 млрд рублей", - сказал Силуанов на заседании коллегии Пробирной палаты.

Он подчеркнул, что вопрос необходимо взять на контроль вместе с ФНС и предложить решения по наведению порядка в этой сфере в текущем году.

"Поручаю Пробирной палате совместно с налоговой службой и руководством Министерства финансов проработать и предложить решение этой проблемы", - отметил глава Минфина.

Значительные риски

Кроме того, Минфин видит риски занижения данных по содержанию драгметаллов в экспортируемой из РФ руде, поэтому необходимо усилить контроль, добавил Силуанов.

"Ежегодно на экспорт вывозится около 2 млн тонн руды. Мы видим, что существуют значительные риски занижения содержания драгоценных металлов в экспортируемых сырьевых товарах и нам необходимо усилить контроль", - отметил Силуанов.

По его мнению, создание государственной лаборатории позволит избежать искажения данных по содержанию драгметаллов. "Поэтому создание государственной лаборатории, о которой мы говорили с руководством Пробирной палаты, позволит избежать умышленного искажения данных по содержанию драгметаллов с целью занижения валютной выручки. В этой связи уже готовятся изменения в соответствующий указ президента. Просьба ускорить и не задерживать подготовку этого решения", - заявил глава Минфина.

Силуанов добавил, что необходимо создать благоприятные условия для переработки, производства и экспорта продукции, которые позволят загрузить российские аффинажные предприятия, а также будут способствовать росту объемов российского производства. "Здесь нам необходимо отработать вопрос с заинтересованными ведомствами. Необходимо рассмотреть вопрос об облегчении госконтроля при экспорте. Сейчас, например, процедура оформления на экспорт пары сережек и железнодорожного состава руды с драгметаллами абсолютно идентичная. Поэтому нам необходимо совместно с таможенной службой, "Почтой России" предложить решения и проработать механизмы, которые упростят вопрос госконтроля при экспорте товаров и сырья", - отметил Силуанов.