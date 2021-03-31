"Силовые машины" откроют первое за Уралом студенческое КБ в Томске

ТОМСК, 31 марта. /ТАСС/. АО "Силовые машины", один из мировых лидеров по производству оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций, по соглашению с Томским политехническим университетом (ТПУ) откроет в Томске студенческое конструкторское бюро. Работать в нем смогут студенты 3-4 курсов вуза и магистранты, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Томский политехнический университет и АО "Силовые машины" заключили генеральное соглашение о партнерстве. Оно предусматривает подготовку кадров для энергетической и энергомашиностроительной отраслей, а также создание центра профессиональных компетенций.

Ключевое направление сотрудничества - создание студенческого конструкторского бюро (СКБ). Для "Силовых машин" оно станет четвертым в стране. Подобные СКБ уже открыты и работают в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), Национальном исследовательском университете "МЭИ", а также Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поступить на работу в конструкторское бюро смогут учащиеся 3-4-го курсов бакалавриата и 1-2-го курсов магистратуры. В настоящее время "Силовые машины" и ТПУ разрабатывают программу деятельности СКБ, а также готовят современное рабочее пространство, трудиться в котором студенты смогут начать уже в третьем квартале текущего года.

"Силовые машины" - глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Компания занимается проектированием, изготовлением и комплектными поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. Чистая прибыль АО "Силовые машины", рассчитанная по российским стандартам бухгалтерского учета, в 2020 году составила 6,7 млрд рублей против убытка в 21,3 млрд в 2019 году.

Томск претендует на статус одного из мировых центров по экспорту образования по одноименному нацпроекту и носит статус студенческой столицы Сибири - каждый восьмой житель является студентом. В городе находятся Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.