Белый дом представил план развития рынка труда

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Белый дом представил в среду план развития рынка труда в США, одной из главных задач которого является создание условий для победы в конкурентной борьбе с Китаем. План создания новых рабочих мест в стране (The American Jobs Plan), оцениваемый, как пишет агентство Reuters, в $2,3 трлн, должен обеспечить такое восстановление национальной экономики после пандемии нового коронавируса, при котором Соединенные Штаты гарантированно "обойдут Китай".

"The American Jobs Plan является инвестицией в Америку, которая позволит создать миллионы хороших рабочих мест, перестроить инфраструктуру нашей страны и обеспечить Соединенным Штатам [возможность] для того, чтобы обойти [в конкурентной борьбе] Китай", - говорится в пресс-релизе Белого дома. В нем подчеркивается, что план предусматривает такие инвестиции, какие США не делали со времен строительства скоростных автотрасс между штатами и "победы в "Космической гонке". Как отмечается, этот план "объединит и мобилизует страну для того, чтобы [должным образом] принять самые серьезные вызовы нашего времени: климатический кризис и амбиции авторитарного Китая".

Согласно оценкам Центра образования и трудовых ресурсов при вашингтонском Джорджтаунском университете, предусматриваемые планом инвестиции позволят создать до 8 млн новых рабочих мест для выпускников школ или 4,8 млн рабочих мест для людей с более высоким образованием.

В числе других приоритетных задач плана развития рынка труда в стране в пресс-релизе названы решение "давних и живучих" проблем расовой несправедливости и непропорционального развития регионов страны.

Особый акцент при реализации плана, как следует из заявлении, будет сделан на развитие и повышение качества транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, водных систем и систем энергообеспечения. Все это, по мнению составителей заявления, ветшает и приходит в негодность. "Соединенные Штаты Америки - самая богатая страна в мире, тем не менее мы занимаем [лишь] 13-е место по оценкам совокупного качества нашей инфраструктуры, - указывается в заявлении в качестве примера. - Слишком много [людей] не имеют должного доступа к высокоскоростному интернету и качественному жилью".

Прошедший год пандемии нового коронавируса, как считают в Белом доме, не только привел к росту безработицы и значительному экономическому спаду, но и подверг эрозии достижения страны последних 30 лет в областях обеспечения равного участия женщин в производстве и равного доступа к медицинским услугам. "И наша страна отстает от своих основных конкурентов в сферах научно-исследовательских разработок, производства и подготовки кадров, - вновь обращаются авторы заявления к одной из упомянутых главных задач плана. - Инвестирование в укрепление наших инфраструктуры и конкурентоспособности еще никогда не было для нас более важной [задачей]".