Минцифры выступило против предустановки неудаляемых приложений

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минцифры выступило против практики предустановки неудаляемых приложений на гаджеты и технику. Об этом заявил замглавы министерства Максим Паршин.

"Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться - отечественными, иностранным или всеми сразу. Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений", - приводит пресс-служба министерства слова Паршина.

Ранее управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян на своей странице в Facebook опубликовал запись, в которой призвал производителей техники не устанавливать неудаляемые приложения компании. Он подчеркнул, что "Яндекс" никогда не просит никого из партнеров - будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров - делать приложения неудаляемыми.

Вскоре после этого он сообщил, что Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio не будут устанавливать неудаляемые приложения компании.