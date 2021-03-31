Путин поручил продумать гарантии исполнения проектов государственно-частного партнерства

НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что при реализации долгосрочных проектов, которые совместно финансируются государством и бизнесом, нужны гарантии исполнения обязательств всеми сторонами.

"Здесь точно совершенно нужно продумать гарантии исполнения обязательств всеми сторонами", - сказал он на совещании с членами правительства в среду.

Путин отметил, что зачастую приходится сталкиваться с ситуациями, когда финансирование этих проектов в значительной степени, а иногда даже более чем наполовину, должно быть обеспечено за счет частных финансовых источников. "Нужно очень внимательно за этим следить, с тем чтобы не сложилась ситуация, которая иногда возникает, мягко скажем. А именно - государство вкладывает свою часть, а потом оказывается, что ваш партнер - частная компания - по каким-то соображениям объективного, субъективного характера свою часть не выполняет", - сказал президент.