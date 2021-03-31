Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ на модернизацию коммунальной инфраструктуры

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе могла бы быть направлена на расширение программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. Такое предложение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Сейчас рассматривается вопрос о расширении программы. Это на базе Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры. В том числе мы, Владимир Владимирович, просили бы рассмотреть возможность, так как это окупаемые проекты, все-таки использовать средства и Фонда национального благосостояния", - сказал Хуснуллин.

По его словам, возвратность этих средств обеспечат за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, снижение их аварийности и повышение энергоэффективности. "Это окажет положительное влияние в том числе и на тарифную политику", - добавил вице-премьер. Хуснуллин напомнил, что в пяти регионах была запущена программа модернизации ветхих сетей с износом более 60%. Пилотные проекты запустили, например, в Кемеровской, Ярославской и Оренбургской областях, Республике Марий Эл.

Сообщалось, что Минстрой разработал проект постановления российского правительства с правилами господдержки для модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Средства из федерального бюджета планируется перечислять в регионы через оператора, определяемого правительством России. Субсидии намерены предоставлять на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры, компенсацию процентной ставки по кредиту на модернизацию объектов, компенсации затрат концессионера на реконструкцию объектов. Также правилами предусмотрены льготы по налогу на имущество в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после модернизации.