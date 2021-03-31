На выставке "Иннопром" в Узбекистане презентуют систему маркировки товаров

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) презентует российскую систему маркировки товаров на выставке "Иннопром", которая пройдет 5-7 апреля 2021 года в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦРПТ, являющегося оператором системы маркировки.

"Тема цифровой маркировки товаров станет одной из главных на Международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". Представители Центра развития перспективных технологий примут участие в ключевых сессиях деловой программы. Также в выставочной зоне будет организована экспозиция, посвященная преимуществам системы маркировки для государства, бизнеса и потребителей", - рассказали в пресс-службе ЦРПТ.

В этом году международная промышленная выставка "Иннопром" впервые пройдет за пределами России. Участие в выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя" в Ташкенте примут производственные компании из России, Китая, Франции, Турции, Германии, Японии, Кореи, стран - членов ЕАЭС. Организаторы форума - Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Экспозиция, посвященная системе маркировки, позволит гостям выставки познакомиться с работой российского и узбекистанского мобильных приложений "Честный знак" и Asl BELGISI, которые позволяют получать информацию о маркированных товарах. Также ЦРПТ совместно с CRPT Turon (оператор узбекистанской системы маркировки Asl BELGISI) продемонстрируют в интерактивном формате путь маркированного товара при трансграничной торговле между Россией и Узбекистаном.

"Экспозиция представляет собой конвейер, который демонстрирует весь цикл движения товара с цифровой маркировкой, включая нанесение кода на производстве, пересечение государственной границы, перемещение логистическими компаниями, поставку ритейлеру, вывод из оборота на кассе магазина и считывание кода потребителем через мобильное приложение", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, интеграция систем маркировки разных стран пойдет на пользу развитию торговых отношений. "Создание в России, Узбекистане и в ЕАЭС национальных систем маркировки и их интеграция способствует развитию экономики и торговых отношений между странами, а также сокращению барьеров при движении товаров. На "Иннопроме" мы расскажем, какие возможности открылись для властей, бизнеса и потребителей с внедрением технологии маркировки и прослеживаемости продукции, а также наглядно продемонстрируем преимущества совместного функционирования государственных систем", - цитирует Дубина пресс-служба ЦРПТ.

О маркировке

В России поэтапно вводится маркировка различных групп товаров, к 2024 году предполагается создание единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.