Кабмин прорабатывает вопрос предоставления регионам бюджетных кредитов под 3%

НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает вопрос предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке до 3% сроком от 15 лет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с членами правительства в среду.

"Анализ ситуации в регионах показал, что для субъектов востребованными являются более длинные и более дешевые деньги. Источником тут могли бы стать так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты, потому что Минфин сегодня более жестко управляет, более качественно управляет этими процессами, дешевле занимает и [обеспечивает] больший контроль. В настоящее время этот вопрос обсуждается, рассматривается вопрос предоставления таких кредитов потенциально по ставке до 3% на срок до 15 и более лет. Для реализации такого механизма необходимо внести изменения в бюджетное законодательство, в том числе в части обособленного учета долговых обязательств по таким кредитам", - сказал он.

Хуснуллин уточнил, что средства, привлеченные по этим бюджетным кредитам, регионы смогут направить на строительство инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры. При этом обязательным условием этих кредитов будет их возвратность.

"Возвратность будет обеспечиваться в том числе за счет прямых налоговых эффектов от деятельности застройщиков, производителей, сопутствующего бизнеса, который благодаря государственной поддержке сможет строить больше. [Ожидается] увеличение поступлений от налогов на имущество, иных экономических эффектов, связанных с комплексным развитием территорий, появление новых многофункциональных пространств с развитой сферой услуг и созданием рабочих дополнительных мест", - пояснил вице-премьер.

Рост налогового потенциала

По словам Хуснуллина, разработка и реализация стимулирующего механизма для роста налогового потенциала регионов России поможет увеличить число самодостаточных субъектов в стране.

"Одна из важных задач в региональном развитии - это повышение количества самодостаточных регионов. Необходим стимулирующий механизм для опережающего увеличения налогового потенциала регионов и развития точек роста - это и агломерации, и сельские территории. Такой потенциал у многих регионов есть", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, регионам "нужно просто дать определенный толчок", что поможет им выйти на уровень самодостаточности своего бюджета. В пример Хуснуллин привел Челябинскую область, которая "по бюджетной обеспеченности близка к единице". "Еще небольшая помощь, запуск таких проектов, и они будут самодостаточными", - добавил вице-премьер.