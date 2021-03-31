Доходы бюджета Хабаровского края увеличили на 6,8 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 31 марта. /ТАСС/. Законодательная дума Хабаровского края приняла поправки в бюджет на 2021 и плановый период на 2022-2023 годы, доходы увеличены на 6,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Большая часть средств дополнительных доходов будет направлена на модернизацию первичного звена системы здравоохранения, а также строительство и ремонт дорог", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на министра финансов края Валентина Костюшина сообщается, что были просчитаны собственные налоговые и неналоговые поступления - сумма увеличилась на 2,7 млрд рублей. "Значительная часть поступлений - 1,1 млрд рублей - это налог на прибыль. Кроме того, учтены дополнительные поступления из федерального бюджета. В результате работы органов исполнительной власти и лично Михаила Дегтярева [врио губернатора Хабаровского края] мы получили 4,1 млрд рублей федеральных средств. Краевые деньги будут направлены на обеспечение первоочередных социально значимых расходов. В первую очередь, это обеспечение прав обманутых дольщиков, питание школьников, модернизация системы здравоохранения", - приводятся в сообщении слова Костюшина.

В частности, на здравоохранение будет направлено около 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на строительство пяти ФАП, амбулатории, а также на ремонт действующих учреждений, закупку оборудования, спецтранспорта и обеспечение льготными лекарственными препаратами некоторых категорий граждан. На строительство и ремонт дорог предусмотрено почти 2 млрд рублей. Из них 565 млн будет направлено на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также предусмотрены средства на создание пожарных частей в поселках Матвеевка Хабаровского района и Тумнин Ванинского района. На эти цели будет выделено 109 млн рублей. Еще 247,2 млн рублей направят в адрес Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Это необходимая часть краевого софинансирования в целях восстановления прав дольщиков. На реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства предусмотрено 366 млн рублей. На предоставление социальной выплаты детям-сиротам для покупки жилья запланировано 71,6 млн рублей. Средства распределили и по другим направлениям.

Объем доходов краевого бюджета после принятых поправок составил 121,7 млрд рублей вместо утвержденных в конце прошлого года 114,9 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы теперь составляют 83,3 млрд рублей вместо 80,6 млрд рублей, утвержденных на конец года. Соответственно на 6,8 млрд рублей выросли и расходы бюджета - 129,2 млрд рублей. Дефицит остался на прежнем уровне - 7,488 млрд рублей.