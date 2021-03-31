Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2% вторую неделю подряд

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 23 по 29 марта составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ также находилась на уровне 0,2%.

С начала марта потребительские цены выросли на 0,7%, с начала года - на 2,2%. В годовом выражении инфляция на 29 марта 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,64%.

Продовольственные товары

По данным Росстата, за отчетную неделю выросли цены на пшеничную муку - на 0,6%, на вареную колбасу, сосиски и сардельки - на 0,5%, на полукопченую и варено-копченую колбасу и маргарин - на 0,4%, на баранину, мороженую рыбу, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, мясные и овощные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, гречневую крупу, соль, карамель, обеды в столовых, кафе и закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,3%, на говядину, сметану, сычужные сыры, макаронные изделия, вермишель и черный чай - на 0,2%, на жирный творог, ржаной хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, шоколадные конфеты и водку - на 0,1%.

Куриные яйца в среднем по стране подорожали на 1,3%, в том числе в 47 регионах - на 0,1-1,4%, в 23 регионах - на 1,5-2,4%, в 9 - на 2,5-5,6%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В четырех субъектах РФ цены снизились на 0,1-0,9%.

Стоимость куриного мяса в среднем по России выросла на 0,5%, в том числе в 40 регионах - на 0,1-0,9%, в 22 - на 1-3,1%. В шести субъектах РФ цены не изменились, а в 17 - снизились на 0,1-1,1%.

Сахар подорожал на 0,5%. При этом в 34 регионах цены выросли на 0,1-0,7%, в 19 - на 0,8-1,4%, в 10 - на 1,5-2,7%. В 11 субъектах РФ цены не изменились, еще в 11 - снизились на 0,1-1,8%.

Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,4%. В том числе в 29 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,6%, в 14 - на 0,7-1,9%, в 5 - на 2-10,4%. В 25 регионах цены не изменились, в 12 - снизились на 0,1-0,7%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,2% за счет снижения цен на огурцы - на 5,4% и помидоры - на 2%. В то же время морковь подорожала на 3,1%, картофель - на 2,6%, белокочанная капуста - на 1,8%, лук - на 1,5%, яблоки - на 0,2%.

Цены на пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания и пшено снизились на 0,1%. Цены на свинину не изменились.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: поливитамины с макро-и микроэлементами, офтан катахром (офтальмологические капли) - на 0,4%, валокордин, алмагель (препарат для желудка) - на 0,3%, ацетонид флуоцинолона (противовоспалительная мазь) - на 0,2%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен) и ренни - на 0,1%. Цены на бромгексин и метамизол натрия (анальгин отечественный) снизились на 0,2%, линекс - на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости отмечен рост цен на спички - на 0,6%, туалетное мыло - на 0,5%, стиральный порошок - на 0,3%, пеленки для новорожденных, хозяйственное мыло, женские гигиенические прокладки и туалетную бумагу - на 0,2%, на зубные пасты и щетки - на 0,1%. Цены на детские подгузники не изменились.

Сухие корма для домашних животных стали дешевле на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на отечественные сигареты с фильтром - на 0,4%, на майки, мужские футболки, спортивные костюмы и детские футболки - на 0,3%, наджинсы и кроссовки для детей, женские колготки и мужские носки - на 0,2%, на новые легковые автомобили, телевизоры, смартфоны, кроссовки для взрослых, носки, детские гольфы и шампуни - на 0,1%. Цены на электропылесосы снизились на 0,3%.

Стоимость бензина выросла на 0,3%, дизельного топливо - на 0,2%.

Путевки в санатории подорожали на 0,1%. Цены на путевки в дома отдыха и пансионаты снизились на 0,4%, проживание в хостелах - на 0,1%. Тарифы на услуги городского пассажирского транспорта и жилищно-коммунальные услуги не изменились.