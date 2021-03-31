В России за неделю подорожали мясо кур и яйца

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Цена на яйца в России за неделю с 23 по 29 марта 2021 года выросла на 1,3%, на мясо кур и сахар - на 0,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Неделей ранее цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,5%, на яйца - на 1,3%, на сахар - на 0,8%.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,3%, в том числе в 47 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,4%, в 23 субъектах - на 1,5-2,4%, в 9 субъектах - на 2,5-5,6%", - сообщили в ведомстве.

В Ненецком и Чукотском автономных округах цены на яйца куриные не изменились. В 4 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%. По данным Росстата, цены на мясо кур в среднем по России выросли на 0,5%, в том числе в 40 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 22 субъектах - на 1,0-3,1%. В 6 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,1%.

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,5%. В 34 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 19 субъектах - на 0,8-1,4%, в 10 субъектах - на 1,5-2,7%. В 11 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,8%.

Стоимость других продуктов

Кроме того, по данным Росстата, за период с 23 по 29 марта 2021 года выросли цены: на муку пшеничную - на 0,6%, колбасу вареную, сосиски, сардельки - на 0,5%, колбасу полукопченую и варено-копченую, маргарин - на 0,4%, баранину, рыбу мороженую, консервы мясные, масло сливочное, молоко стерилизованное, консервы мясные и овощные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, крупу гречневую, соль, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,3%, говядину, сметану, сыры сычужные, макаронные изделия, вермишель, чай черный - на 0,2%, творог жирный, хлеб ржаной, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье, конфеты шоколадные и водку - на 0,1%.

Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,4%. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,6%, в 14 субъектах - на 0,7-1,9%, в 5 субъектах - на 2-10,4%. В 25 субъектах цены не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-0,7%.

За счет снижения цен на огурцы на 5,4% и помидоры - на 2,0%, плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%. В то же время подорожали: морковь - на 3,1%, картофель - на 2,6%, капуста белокочанная - на 1,8%, лук - на 1,5%, яблоки - на 0,2%. Цены на молоко пастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, пшено снизились на 0,1%. Цены на свинину не изменились.