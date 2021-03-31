"Роснефть" стала лидером нефтегазового сектора по раскрытию экологических показателей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Инвестиционный банк Morgan Stanley включил "Роснефть" в лидеры нефтегазового сектора по раскрытию экологических показателей. Об этом говорится в обзоре банка, имеющемся в распоряжении ТАСС.

По оценке Morgan Stanley, полнота раскрытия "Роснефтью" ESG-показателей (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) составляет 88%. Это самый высокий уровень среди российских нефтегазовых компаний, в среднем раскрывающих около 70% ESG-метрик.

В частности, как отмечается в обзоре, у "Роснефти" один из наиболее высоких уровней использования оборотной воды - 94%. Кроме того, эксперты банка отмечают, что за последние три года компания направила более 120 млн рублей на "зеленые решения", высадила 3,5 млн деревьев и сократила выбросы метана на 73%.

Как добавляют в Morgan Stanley, "Роснефть" - единственная из российских компаний, публично представившая план по углеродному менеджменту до 2035 года, в котором поставлены цели по нулевому сжиганию попутного нефтяного газа, предотвращению выброса парниковых газов в объеме 20 млн тонн Сo2-эквивалента.

Еще в начале марта Morgan Stanley повысил рекомендацию по акциям "Роснефти" до "покупать" и целевую цену на 31% - до $9,2 за GDR.

Помимо ESG-показателей, Morgan Stanley в качестве преимуществ "Роснефти" по сравнению с конкурентами указал на портфель перспективных новых проектов в добыче, а также высокую дивидендную доходность в 10,7% при текущих ценах на нефть. По оптимистичному сценарию развития, включающему успешное развитие проекта "Восток ойл" и высокие мировые цены на нефть, стоимость бумаг компании может превысить $14,2 за GDR.

"Роснефть" уже называлась среди лучших в ряде признанных международных ESG рейтингов - компании Refinitiv и агентства Bloomberg. Все такие ESG рейтинги учитывают не только количественные, но и качественные показатели компаний, то есть, наличие стратегических планов, политик, корпоративного управления в этой области. В "Роснефти" вопросы ESG курирует комитет по стратегии и устойчивому развитию, который возглавляет экс-глава британской BP Роберт Дадли.