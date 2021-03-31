Samsung объяснил предустановку приложений без возможности их удаления

"Требования вступившего в силу закона уникальные для российского рынка, у индустрии не было еще подобного опыта. Поэтому много вопросов о порядке исполнения требований закона производителем все еще являются предметом острых дискуссий. В процессе подготовительной работы мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме "удаляемых" с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства", - сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что компании важно мнение партнеров и Samsung внимательно изучает отзывы пользователей своих устройств. "По закону именно производитель в первую очередь несет ответственность и обязан предоставить недискриминационные условия использования российских приложений. Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить оптимальный баланс между предоставлением наилучшего пользовательского опыта и соблюдением законов РФ, а правоприменительная практика внесет ясность по открытым вопросам в теме обязательной предустановки", - добавили в компании.

Ранее управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян на своей странице в Facebook опубликовал запись, в которой призвал производителей техники не устанавливать неудаляемые приложения компании. Он подчеркнул, что "Яндекс" никогда не просит никого из партнеров - будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров - делать приложения неудаляемыми. Вскоре после этого он сообщил, что Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio не будут устанавливать неудаляемые приложения компании.

Также в среду Минцифры выступило против практики предустановки неудаляемых приложений на гаджеты и технику. По словам заглавы министерства Максима Паршина, никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет.