Участники IPQuorum 2021 обсудят технологии в сфере креативных индустрий

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Организаторы форума IPQuorum 2021: Tech for Content представили деловую программу мероприятия, участникам предстоит обсудить, в частности, защиту и монетизацию контента, эффективность бизнес-моделей для различных креативных индустрий. Об этом сообщила в среду пресс-служба форума.

Форум пройдет 26-27 апреля 2021 года в технопарке инновационного центра "Сколково", его организаторами выступают Министерство культуры РФ, Ассоциация IPChain и фонд "Сколково". Проведение форума поддержали Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация анимационного кино и федеральное государственное бюджетное учреждение "Роскультцентр".

"Деловая программа форума охватывает все виды креативных индустрий: от моды, промышленного дизайна и гастрономии до искусства, разработки программного обеспечения и средств массовой информации. За два дня участники представят свое видение того, как оценивать, защищать и монетизировать творческую составляющую, и определят, какие бизнес-модели подойдут различным креативным отраслям для развития в цифровом мире", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский подчеркивает, что новый формат форума предусматривает фокус на перспективных технологиях для оборота контента, так как во многих странах творческие отрасли стали локомотивом развития экономики.

"Связанный с творчеством бизнес относится к ключевым инструментам государственного управления. Креативные отрасли создают новое пространство роста, обеспечивают рабочие места и могут стать основой стремительного увеличения ВВП страны. Эффективное и содержательное функционирование этого сектора экономики - решающий фактор самосохранения для государства", - цитирует Кричевского пресс-служба форума.

По словам директора "Роскультцентра" Марины Абрамовой, на форуме важно обсудить консолидацию профильного сообщества, способного при определенном подходе стать государственным партнером. "Важен комплекс мер, подразумевающий создание условий для развития творческого бизнес-сегмента не только на федеральном уровне, но и в регионах нашей страны. Также необходимо рассматривать креативные идеи и продукты как экономические активы, способные стать основной для эффективного бизнес-плана. Уверена, что мы найдем единомышленников в этом вопросе на IPQuorum", - приводит ее слова пресс-служба.

Подробности деловой программы

Первый день форума начнется с пленарной сессии "Поставщики счастья, или экономика эмоций", сообщают организаторы. Ее участники попытаются спрогнозировать, какие новые контент-форматы возникнут в ближайшем будущем, поделятся кейсами и инструментами борьбы за внимание современных потребителей, "избалованных" обилием и разнообразием контента.

Вопросы оборота интеллектуальных прав на объекты, созданные "в цифре", обсудят в рамках ключевой пленарной сессии первого дня. В дискуссии примут участие министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, Андрей Кричевский и другие эксперты.

Во второй день форума на пленарной сессии "Финансирование под залог IP. Инвестиции, кредиты, краудфандинг, краудлендинг" пойдет разговор о способах преодоления недоверия банков и инвесторов к IP-активам.

Завершит форум пленарная сессия "Время творить. Как стимулировать рынки креативных индустрий", участники которой попробуют ответить на вопросы о развитии креативного бизнеса: смогут ли стримы полностью переманить к себе аудиторию телевидения, как алгоритмы рекомендаций повлияют на развитие рынка, в состоянии ли они превратить онлайн-сервисы в фабрику по производству сериальных и кинохитов.

Об организации форума

Организаторами форума выступят Министерство культуры РФ, Ассоциация IPChain и фонд "Сколково".

Соорганизаторы и партнеры форума - Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), РСПП, Федерация интеллектуальной собственности, Евразийская конфедерация обществ правообладателей, Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP и другие. Коммуникационный партнер форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер форума - холдинг "Газпром-медиа".

Информационными партнерами IPQuorum выступят ТАСС, "Коммерсант", Forbes, Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация, журналы "Стратегия", "Точка АРТ" и "Кинорепортер", порталы "Наука и жизнь", ComNews и др.

Как сообщает пресс-служба IPQuorum, форум соберет 1,5 тыс. участников, его спикерами станут российские и зарубежные эксперты в сфере цифровых технологий, трансформации экономики, национальных креативных индустрий.

Всего в зарубежных и российских мероприятиях под международным коммуникационным брендом IPQuorum за последние три года приняли участие свыше 23 тыс. человек. 843 эксперта из 35 стран выступили на полях более чем 250 сессий, митапов, круглых столов.