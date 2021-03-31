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Оверчук обсудил совместную работу с директором Всемирного банка

Переговоры состоялись в преддверии заседания объединенного министерского комитета советов управляющих банка и Фонда по передаче реальных ресурсов развивающимся странам

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук обсудил совместную работу России и группы Всемирного банка с управляющим директором банка Акселем ван Тротсенбургом. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Алексей Оверчук и Аксель ван Тротсенбург обсудили актуальные вопросы совместной работы Российской Федерации и группы Всемирного банка, ход выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом в октябре 2020 года, ключевые проблемы, связанные с изменением климата, и усилия по обеспечению устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось в преддверии заседания объединенного министерского комитета советов управляющих банка и Фонда по передаче реальных ресурсов развивающимся странам. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Теги
РоссияОверчук, Алексей Логвинович
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