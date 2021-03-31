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Правительство Москвы намерено сохранить магазин "Елисеевский"

В департаменте городского имущества назвали объект "уникальным" и одним из символов и визитной карточкой Москвы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы намерено сохранить магазин "Елисеевский" на Тверской улице. Об этом сообщили в среду в столичном департаменте городского имущества.

"Город намерен сохранить для москвичей и гостей столицы легендарный магазин-гастроном "Елисеевский", - сказали в департаменте, где также назвали объект "уникальным" и "одним из символов и визитной карточкой Москвы". Там подчеркнули, что "данные помещения находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей". "Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена", - сказали в департаменте.

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В ведомстве также отмечают, что "вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения". "Надзор за исполнением договора будет осуществлять департамент культурного наследия города Москвы", - сказали в департаменте.

В этой связи там пояснили, что нынешняя ситуация, связанная с возможным закрытием "Елисеевского", "не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами". "Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями", - сказали в ведомстве, подчеркнув, что "город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет".

Ранее гендиректор Елисеевского магазина Наталья Харитонова сообщила ТАСС, что компания "Алые паруса" прекратит в апреле управление магазином "Елисеевский".

О судебных разбирательствах между "Елисеевским" и Росреестром

Судебные споры между ООО "Елисеевский магазин", управлением Росреестра по Москве и департаментом городского имущества города начались в 2019 году. Из материалов дела следует, что в конце 2015 года ОАО "Елисеевский магазин" заключил договор купли-продажи нежилого помещения на Тверской улице, дом 14 с ГУП "Московское имущество" (подведомственному департаменту городского имущества города Москвы). В августе 2019 года ООО "Елисеевский магазин" подал в управление Росреестра по Москве заявление о регистрации прав на два нежилых помещения по указанному адресу. Однако управление приостановило государственную регистрацию прав "Елисеевского магазина", сославшись на то, что компания не предоставила второго подлинника договора купли-продажи, который был заключен между ГУП "РЭМ" (прежнее наименование ГУП "Московское имущество" ) и компанией. В связи с этим представители "Елисеевского магазина" и обратились в Арбитражный суд Москвы.

В начале 2020 год суд признал незаконным решение управления Росреестра по Москве и обязал его осуществить государственную регистрацию перехода права собственности "Елисеевского магазина" на два помещения площадью 564,9 кв. м и 1,5 тыс. кв. м в здании на Тверской улице, дом 14. Апелляционная и кассационная жалобы управления Росреестра по Москве также были отклонены. Суды разных инстанций пришли к выводу, что "оспариваемое приостановление регистрации нарушает права общества, лишает его права собственности на недвижимое имущество", говорится в материалах дела.

Кроме того, "Елисеевский магазин" через суд попытался взыскать с управления Росреестра по Москве 4 млн рублей судебных расходов. В итоге 25 января 2021 года Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с управления 300 тыс. рублей. Также компания обратилась в суд с заявлением о наложении судебного штрафа в 100 тыс. рублей на управление за неисполнение решения Арбитражного суда по регистрации недвижимости. Очередное заседание по этому вопросу перенесено на 19 апреля 2021 года.

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