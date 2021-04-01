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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Таджикистаном и еще несколькими странами

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия с 1 апреля формально возобновляет авиасообщение с несколькими странами: Германией, Таджикистаном, Узбекистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Такое решение на прошлой неделе принял федеральный оперативный штабе по борьбе с коронавирусом.

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Согласно решению штаба, регулярное авиасообщение будет возобновлено в ограниченном формате. Больше всего квот на полеты на взаимной основе согласовано для полетов в Германию: по маршруту Москва - Франкфурт-на-Майне - пять раз в неделю, из Петербурга - три раза в неделю, из Москвы в Берлин - пять раз в неделю. Также согласовано выполнение двух рейсов в неделю из Москвы в Каракас. Для всех остальных пунктов действует квота в один рейс в неделю между столицами (кроме Шри-Ланки, для которой согласован рейс из Москвы в Коломбо).

Частота полетов из Москвы на Кубу будет увеличена с 1 апреля до семи рейсов в неделю, для полетов в Белоруссию согласован регулярный рейс Калининград - Минск. Авиакомпании получили возможность осуществлять по одному полету в неделю из регионов РФ в города Азербайджана, Армении, Египта и ОАЭ, а список регионов, из которых можно возобновить международные полеты пополнился еще тринадцатью городами: Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск.

Полетят не все

На данный момент ни одна российская компания официально не сообщала о планах возобновить регулярные рейсы в эти страны. Впрочем, по информации замдиректора Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиза Набизода, регулярное авиасообщение откроется между Душанбе и Москвой уже с сегодняшнего дня, полеты будут выполнять таджикистанская "Сомон Эйр" и российская "Ютэйр". На данный момент в Таджикистане действует запрет на посещение страны в целях туризма, пересечь границу можно только гражданам и дипломатам. Пребывающим необходимо будет пройти 14-дневный карантин.

Тоже самое и с Германией - въезд в страну запрещен туристам, посетить Германию смогут только граждане ЕС или еще нескольких стран, в число которых не входит Россия. Россияне смогут вылететь в Германию только по рабочей или учебной визе, с видом на жительство. Туристы также не смогут въехать в Венесуэлу.

В Узбекистане такого требования уже нет, страна даже отменила процедуру обязательного экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции, но оставила требование о наличии 72-часового ПЦР-теста (при этом тест должен быть сдан в одобренной узбекскими властями лаборатории). На данный момент Узбекистан открыт для туристов. По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, купить билет по маршруту Москва - Ташкент можно у "Узбекских авиалиний", "Уральских авиалиний" и "Аэрофлота", стоимость билета составит от 16,8 тыс. рублей.

Также открыта для туристов Шри-Ланка. Но для поездки туда необходимо будет сдать ПЦР-тест, также сделать еще два теста после прилета (или больше - в зависимости от планируемого срока посещения страны). Первые 14 дней туристы смогут останавливаться только в определенных отелях. Визу в страну можно оформить только в электронном виде, для этого потребуются оплаченный ПЦР, забронированный отель и страховка от ковида.

С кем уже открыто авиасообщение

Постепенное снятие ограничений на международные поездки и полеты началось 1 августа, тогда правительство РФ разрешило авиакомпаниям в ограниченном виде возобновить полеты в Великобританию (сейчас они снова временно остановлены из-за эпидситуации), Танзанию и Турцию. На данный момент международные рейсы возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Грецию, Сингапур, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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