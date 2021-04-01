В России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков с 1 апреля вступил в силу. Теперь пополнять такие кошельки можно будет только с привязанного банковского счета.

В августе 2020 г. в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных кошельков. Позже Банк России на фоне пандемии коронавируса принял решение отсрочить данный запрет до 1 апреля 2021 г.

Ранее участники платежного рынка высказывали опасения, что данное ограничение затронет ряд транспортных карт, которые классифицируются регулятором как анонимный электронный кошелек. Так, по данным Ассоциации банков России, например в Липецкой области кредитными организациями выпущено более 500 тыс. транспортных карт, обслуживающих 80% транспортного оборота. При этом в АБР отмечают, что около 68% таких карт пополняется при помощи наличных.

Однако в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий возможность пополнения наличными транспортных и школьных карт, которые реализованы как анонимные электронные средства платежа. По мнению законодателей, пополнение таких карт не несет в себе существенных рисков, а, наоборот, повышает прозрачность денежного обращения и позволяет гражданам получать удобные платежные сервисы.

Влияние на платежный рынок

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что новый запрет может негативно отразиться на рынке, а также замедлить процесс обезличивания платежей.

"Скорее всего, это мина замедленного действия, которая может сильно затормозить обезличивание российских платежей. Анонимный кошелек всегда был входным инструментом. Человек открывал анонимный кошелек, им пользовался, дальше понимал, что это удобно, и проходил упрощенную идентификацию. То есть, анонимный кошелек важен не сам по себе. Важно, что это хороший и удобный инструмент входа в безналичный и высокотехнологичный платежный рынок", - сообщил ТАСС эксперт.

По словам Достова, количество электронных кошельков в России исчисляется десятками миллионов. Традиционно, анонимные кошельки можно было пополнять наличными. Теперь этот канал закрывается, что также негативно отразится на прибыли операторов платежных терминалов.

"Прибыль упадет, как за счет прямых пополнений, так и за счет оплаты ряда услуг, которая технологически проводилась через электронные кошельки", - отмечает он.

Помимо этого, несмотря на принятый в прошлом году закон, который сохраняет возможность пополнения наличными транспортных и школьных карт, все равно могут остаться какие-либо важные сервисы, которые в свою очередь подпадут по запрет.

"На электронных кошельках сделан ряд сервисов, и пользователь может даже не подозревать, что это электронный кошелек. Например, целый ряд транспортных карт. Закон вывел из-под данного ограничения ряд инструментов, но я уверен, что все равно будут какие-то "дырки", - добавил эксперт.