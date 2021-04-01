Минимальная цена на сигареты вводится в России с 1 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей вводится в России с 1 апреля 2021 года. Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.

Показатель минимальной цены будет рассчитывать Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, в 2021 году этот показатель составит 108 рублей за пачку из 20 сигарет. Данное правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно будет продавать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

Позиция отрасли

Представители отрасли поддержали принятие данного закона. По мнению директора по работе с органами государственной власти JTI Россия Василия Груздева, единая минимальная цена станет важным инструментом в борьбе с нелегальным рынком табачной продукции, который в 2020 году превысил 11% , а ущерб федеральному бюджету составил более 85 млрд рублей из-за неуплаченных акцизов и НДС. Он также напомнил, что в прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла порядка 120 рублей. "После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 г., средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей. Таким образом, введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции", - подчеркнул Груздев.

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис интернэшнл" в России Александр Мироненко считает, что единая минимальная цена - это индикатор как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющий выявлять продукцию нелегального происхождения с неуплаченным акцизом и другими налогами. По его словам, благодаря совместным усилиям государства и бизнеса по борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции, предпринятым в течение последних нескольких лет, удалось переломить тенденцию роста объемов нелегальной торговли.

"В то же время подход должен оставаться комплексным: необходимо добиться того, чтобы в полной мере заработали и другие меры, которые ранее уже обсуждались с правительством и Государственной думой РФ: кратное повышение размеров административных штрафов за оборот нелегальной табачной продукции, создание реестра производственного оборудования и тщательный контроль за транзитными перевозками табачных и никотинсодержащих изделий через территорию Российской Федерации", - считает он.

При этом директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал тобакко" в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что цена пачки является решающим фактором при выборе сигарет, и массовый уход потребителя в серую зону свидетельствует о том, что цена на легальные сигареты, произведенные в РФ, недоступна для большинства российских курильщиков. "Чтобы избежать наихудшего сценария, необходимо устранить экономическую выгоду от оборота нелегальной продукции: главным образом, добиться сокращения разрыва в стоимости легальной российской пачки и нелегально везенных сигарет из ЕАЭС, на которые по-прежнему приходится основная доля серого трафика", - считает она.

По мнению Миртовой, это возможно сделать за счет сближения ставок акцизов, а также установления обязательного контроля на границах стран Таможенного союза с введением ответственности на незаконное перемещение продукции. "И, конечно, первостепенной задачей по сдерживанию роста нелегального рынка остается недопущение новых факторов, которые способствуют искусственному завышению стоимости легальных сигарет", - заключила она.