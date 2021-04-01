В России вступает в силу закон об обязательной предустановке программного обеспечения

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО откладывался еще на три месяца - до 1 апреля 2021 года. Тогда же было принято решение, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Компании-производители будут обязаны выполнять нормы российского законодательства, которые предписывают предварительную установку российских программ на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, произведенные после 1 апреля 2021 года.

В перечень российских программ для предустановки с 1 апреля 2021 года на продаваемые в России технически сложные товары входят в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги".

У производителя будет три варианта обеспечить предустановку программ на свои новые устройства: полная предустановка приложений на жесткий диск, предустановка в режиме "одного окна", когда пользователь сам выбирает, какое из предложенных приложений он хочет установить; а также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель.

При этом Госдума одобрила закон который предусматривает административные штрафы до 200 тысяч рублей за отказ от предустановки приложений, разработанных в России или других странах ЕАЭС. Норма вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Готовы ли вендоры?

В среду глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания президента РФ с членами правительства сообщил, что все крупные производители, в том числе Apple, готовы выполнять закон о предустановке российского программного обеспечения. По данным Шадаева, всего на смартфоны и планшеты будут ставиться 15 приложений, которыми ежедневно пользуются примерно 90% россиян. Министр отметил, что сейчас производителям "дают время на раскачку, но с 1 июля в случае нарушения требований закона продавцы этих устройств будут штрафоваться".

Замглавы Минцифры Максим Паршин добавил в беседе с ТАСС, что у компаний-производителей было не так много времени, чтобы адаптировать свои бизнес-процессы под новое требование законодательства, но начиная с 1 апреля на вновь произведенных устройствах будет появляться возможность использования наиболее популярных предустановленных российских программ.

Это подтверждают и сами компании. В частности, компания Huawei сообщила ТАСС, что планирует привести свою продукцию в полное соответствие с указанными законодательными актами в установленные законом сроки. "Huawei будет использовать все три варианта предустановки в зависимости от типа устройств, их технических особенностей, а также договоренностей с производителями ПО", - сказали в компании.

В пресс-службе Samsung Electronics сообщили ТАСС, что компания ведет активную работу над тем, чтобы все устройства, поставляемые на территорию РФ, удовлетворяли требованиям обязательной предустановки, вступающим в силу в апреле 2021 года. "Основные сложности связаны с тем, что на подготовку и реализацию закона было отведено очень мало времени. Но мы ведем активную работу над тем, чтобы все устройства, поставляемые на территорию РФ, удовлетворяли требованиям законодательства в установленный срок", - сказали в Samsung.

Также в пресс-службе добавили, что Samsung предусматривает комбинацию методов предустановки российского ПО: использование диалогового окна, при помощи графического изображения, которое при запуске установит приложение и при помощи внутреннего хранилища или внутренней памяти устройства. Предустановка российского ПО для телевизоров Smart TV предполагается при помощи диалогового окна при первой настройке. Для мобильных устройств это будет комбинация методов.

Нельзя оставить, удалить

В канун вступления требований российского законодательства в силу в информполе разгорелась еще одна дискуссия, посвященная предустановке ПО. Газета "Коммерсант" опубликовала материал о том, что Samsung в ходе обновлений системы начала устанавливать на смартфоны пользователей отечественные приложения, ссылаясь на новые требования законодательства. Причем речь шла о трех сервисах "Яндекса", которые невозможно удалить.

После этого управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян на своей странице в Facebook опубликовал запись, в которой призвал производителей техники не устанавливать неудаляемые приложения компании. Он подчеркнул, что "Яндекс" никогда не просит никого из партнеров - будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров - делать приложения неудаляемыми. Вскоре после этого он сообщил, что Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio не будут устанавливать неудаляемые приложения компании.

Минцифры РФ также выступило против практики предустановки неудаляемых приложений на гаджеты и технику. По словам Паршина, никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет.

В Samsung предустановку неудаляемого ПО объяснили сложностью в трактовке закона. "Требования вступившего в силу закона уникальные для российского рынка, у индустрии не было еще подобного опыта. Поэтому много вопросов о порядке исполнения требований закона производителем все еще являются предметом острых дискуссий. В процессе подготовительной работы мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме "удаляемых" с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства", - сообщили в пресс-службе компании.

Позиция ретейлеров

В пресс-службе "М.Видео и Эльдорадо" сообщили ТАСС, что соблюдают все требования действующего законодательства. "Постепенно наши партнеры-производители начинают производство и поставки устройств, с предустановленными программами в соответствии с действующими требованиями. Новые линейки смартфонов и других устройств, а также уже выпущенные на рынок модели, производство которых ведется с апреля 2021 года, будут иметь предустановленные российские приложения. Те устройства, которые произведены до апреля 2021 года, имеют "базовую комплектацию" приложений, без предустановок. Таким образом будет происходить постепенная замена моделей", - пояснили в компании.

Там также отметили, что изначально установленный законодательно срок вступление закона в силу был крайне трудно выполнимым для всех участников рынка, пандемия также оказывает дополнительное негативное влияние на рынок, - считают в "М.Видео и Эльдорадо" и надеются, что нововведения пройдут гладко и для производителей, и для покупателей.

Директор по закупкам "Ситилинк" Олег Пчельников подчеркнул, что изменения, связанные с предустановкой российского ПО на электронику, продаваемую на территории нашей страны, относятся к компетенции вендоров и производителей. "В отношении смартфонов и другой электроники, ввезенной на территорию России до 1 апреля, сохраняются прежние условия реализации. "Ситилинк" готов следовать национальному законодательству, мы провели переговоры с нашими партнерами, которые обеспечат установку необходимых программ на производстве или путем автозагрузки при регистрации устройств в российском сегменте интернета", - сказал он.

Директор по правовым вопросам компании "Связной" Елена Тимошенкова также подтвердила, что все без исключения вендоры, с которыми сотрудничает компания, обозначали готовность поставлять товар, соответствующий требованиям российского законодательства. "С января 2021 года мы получаем поставки устройств с новым ПО. На данный момент остаются определенные риски по товару, который на момент вступления закона будет на остатках, но это скорее штучные экземпляры", - сказала она.