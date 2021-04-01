Малые госзакупки до 3 млн рублей станут доступны на электронных торговых площадках России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Закупки малого объема до 3 млн рублей смогут проводиться через "электронные магазины" на восьми электронных торговых площадках России. Соответствующие изменения в закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" вступают в силу с 1 апреля.

"Такая процедура позволит осуществлять "малые" закупки с повышенным предельным размером цены контракта в электронной форме и в короткий срок. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения заказчиком извещения отберет не более пяти подходящих заявок из числа всех предварительных предложений участников закупки, размещенных на электронной площадке. Заказчик в течение одного последующего рабочего дня выберет из указанных заявок победителя и заключит с ним контракт в электронной форме", - говорится в информационном сообщении, размещенном на сайте Минфина РФ.

Как сказал ТАСС общественный омбудсмен по закупкам Сергей Габестро, "эти новации расширят круг потенциальных участников закупок, значит, увеличится конкуренция, что в дальнейшем должно привести к улучшению качества поставляемых товаров".

Он считает, что "электронный магазин" - процедура будущего, в котором для поставщика максимально упрощен процесс подачи своих предложений. Так, предварительные предложения участника закупки будут формироваться по принципу "корзины" и обновляться не реже, чем один раз в месяц.

Генеральный директор электронной торговой площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков сказал ТАСС, что хотя проведение процедур по новому формату еще не началось, уже есть обратная связь от рынка. "Во-первых, все поддерживают необходимость переводить закупки у единственного источника в цифровой формат. Во-вторых, вероятно, есть смысл вместе с увеличением предельного порога такой закупки с 600 тыс. до 3 млн рублей пропорционально увеличить предельные значения совокупного годового объема закупок", - прокомментировал он.