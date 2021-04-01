Часть послаблений ЦБ РФ для банков из-за COVID-19 завершила свое действие

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ряд послабления Банка России, позволяющие банкам не создавать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам, с 1 апреля отменяются. Послабления по кредитам, предоставленным физическим лицам и малому и среднему бизнесу, продолжат свое действие до 1 июля этого года.

Кроме того, с 1 апреля прекращают действовать рекомендации регулятора не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.

Банк России в марте прошлого года начал вводить временные регуляторные послабления для финансовых организаций на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Меры поддержки касались также физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. ЦБ РФ несколько раз продлевал срок действия своих рекомендаций. Однако в конце марта этого года директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов на всероссийской банковской конференции в ТАСС заявил, что текущий запас прочности банков достаточен для покрытия потенциальных потерь, дополнительного продления принятых регулятором на фоне пандемии послаблений не требуется. При этом позднее ЦБ РФ принял решение продлить до 1 июля свои рекомендации в адрес финансовых организаций о реструктуризации кредитов граждан и представителей малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии. Ранее ожидалось, что они также прекратят свое действие с 1 апреля 2021 года.

Согласно данным регулятора, с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки получили от физлиц более 3,3 млн обращений об изменении условий кредитного договора. Из них было одобрено более 2 млн заявлений, или 60,3% от рассмотренных. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам граждан на 24 февраля достиг 895 млрд рублей. Также банки провели 97,6 тысячи реструктризаций по кредитам малому и среднему бизнесу. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам представителей МСП достиг 883,8 млрд рублей.