Индексы на биржах США изменились разнонаправленно к завершению торгов

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в среду разнонаправленным движением основных котировок.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones опустился на 85,41 пункта (0,26%), до уровня 32 981,55 пункта. Индекс S&P 500 набрал 14,34 пункта (0,36%) и остановился на отметке 3 972,89. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 194,91 пункта (1,51%), до 13 091,44, однако с начала недели потерял порядка 700 пунктов.

По данным портала Business Insider, заметный рост технологических котировок обусловлен публикацией плана по развитию инфраструктуры США, согласно которому много внимания будет уделено цифровой сфере, в частности созданию равного доступа к электричеству и высокоскоростному интернету.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $1,05 (1,74%), до $59,34.