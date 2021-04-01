Для дальневосточной авиакомпании подписали дорожную карту закупки самолетов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Дорожная карта закупки самолетов для единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" подписана между авиакомпанией, Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и Министерством промышленности и торговли РФ. Как сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, в дорожной карте прописан график поставок российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ил-114.

"Мы подписали дорожную карту закупки воздушных судов между авиакомпанией "Аврора", ГТЛК и Минпромом, где есть график поставки российских самолетов Sukhoi Superjet, Ил-114 и легкомоторного судна, которое пока еще министерство промышленности готовит. Надеемся, что им может стать "Байкал", - сказал Чекунков.

Ранее министр сообщал, что планируемый объем финансирования единой дальневосточной авиакомпании из федерального бюджета в 2021 году составляет около 3,5 млрд рублей.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Предполагается, что Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция будущей авиакомпании, остальные регионы ДФО - по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию", т. е. обеспечит госконтроль над деятельностью акционерного общества для обеспечения равноправного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании.