Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США объемом более $2 трлн, который поможет создать миллионы рабочих мест в стране. Как подчеркнул американский лидер, это станет "крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны".

"Сегодня я предлагаю план для страны, которая вознаграждает труд, а не только богатство. <...> Это инвестиция <...>, которая бывает раз в поколение, отличающаяся от всего, что мы видели или делали с тех пор, как мы построили систему магистралей между штатами и [со времен] космической гонки <...>. По правде говоря, это крупнейшая инвестиция в рабочие места со времен Второй мировой войны. Мы создадим миллионы рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал американский лидер, выступая в штате Пенсильвания. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

По словам Байдена, реализация плана будет способствовать росту американской экономики и поможет Соединенным Штатам в конкурентной борьбе с Китаем. "Он сделает нас более конкурентоспособными, будет способствовать нашим интересам в сфере национальной безопасности и поставит нас в положение, [которое позволит нам] победить в глобальной конкуренции с Китаем в предстоящие годы", - сказал глава вашингтонской администрации.

Суть плана

Центральная часть плана - модернизация транспортной инфраструктуры. "Я начну с самой сути плана. Он [предполагает] модернизацию транспортной инфраструктуры, наших дорог, наших мостов, наших аэропортов", - сказал Байден во время своего выступления.

Как поясняет газета The Washington Post, план предполагает инвестиции в размере свыше $1 трлн в развитие транспортной системы и на другие инфраструктурные проекты, в числе которых высокоскоростной интернет. Программой также предусмотрены многомиллиардные инвестиции на цели, связанные с расширением производства, исследованиями и разработками в различных отраслях, в частности тех, что связаны с использованием более чистых источников энергии и борьбой с изменением климата в целом.

Покрыть расходы на предложенный им план Байден рассчитывает за счет увеличения налогов, в том числе на доходы корпораций, а также более жесткий контроль за тем, чтобы они выплачивали это налоги. "Я ничего не имею против миллионеров и миллиардеров, я верю в американский капитализм", - подчеркнул Байден. Однако, по его словам, недопустима ситуация, при которой некоторые корпорации, пользуясь различными существующими положениями американского законодательства избегают выплаты вообще каких-либо налогов. В частности, по его словам, крупные компании, такие как Amazon, используют "различные лазейки, чтобы не платить ни единого цента федеральных налогов". "Это неправильно. Фермеры и учителя платят 22%, а Amazon и 90 других крупнейших корпораций не платят ничего?" - подчеркнул Байден.

"Мы поднимем корпоративный налог. Раньше он составлял 35%, что слишком высоко, и мы все согласились пять лет назад с тем, что он должен быть снижен до 28%, однако его сократили до 21%. Мы поднимем его снова до 28%. И никому не следует жаловаться по этому поводу, это все равно ниже, чем в период с конца Второй мировой войны до 2017 года", - подчеркнул американский лидер.