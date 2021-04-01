В Суэце пообещали застрявшим из-за ЧП судам скидку за прохождение канала до 15%

"Президент находится в постоянном контакте, чтобы решить проблему с задержанными судами, дав указание предоставить им скидки за ожидание разрешения кризиса с застрявшим контейнеровозом, - сказал он. - Они будут варьироваться от 5% до 15% в зависимости от периода времени, на которое вынуждено было простаивать каждое судно".

По словам Рабиа, в операции по вызволению Ever Given участвовали 800 человек, были задействованы буксиры и земснаряды, которые не прекращали работу в течение шести дней. Он также сообщил, что находящийся на его борту груз оценен в $3,5 млрд, не считая самого судна, которое останется на приколе в озерах, пока не будет завершено расследование. "Оно также не покинет Суэцкий канал, пока не будут выплачены компенсации, - подчеркнул он. - Мы рассчитываем получить более $1 млрд от судна и компании, которая им владеет, - это право государства".

Глава управления указал на то, что в рамках следствия планируется извлечь данные с черного ящика Ever Given, чтобы точно выяснить, что произошло. "Владеющая судном компания сотрудничает, проблем нет, - подчеркнул он. - Надеемся, что все может закончиться по обоюдному согласию. Ели они не согласятся, тогда мы вынуждены будем прибегнуть к помощи суда и аресту судна". Рабиа также рассказал, что после произошедшего на канале президент Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился закупить для его нужд самые современные и большие земснаряды и буксиры, стоимость которых оценивается в полмиллиарда долларов.