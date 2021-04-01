Опрос: каждый третий россиянин верит в денежные приметы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 30% россиян верят в так называемые денежные приметы. При этом больше всего суеверных проживает в Сибири, показал опрос банка "Открытие" и РГС банка, входящего в группу "Открытие" (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

"Россияне, судя по их ответам, особенно верят в такие финансовые приметы: "если чешется ладонь левой руки - это к деньгам", также "надо ждать финансового прибавления, если птица "нагадила" на машину", "показывать купюру новой Луне". Некоторые считают, что станут богаче, если выращивать дома комнатное "денежное дерево" толстянку, держать купюры в кошельке аккуратно и обязательно одной стороной, не перевернутыми. А чтобы не потерять деньги, нельзя давать из рук в руки купюры вечером и свистеть в доме", - отметили в пресс-службе "Открытия".

Вместе с тем 46% респондентов заявили, что не верят ни в какие финансовые суеверия. Наиболее высока доля таких ответов на Северном Кавказе (51%), меньше всего она на Урале (38%) и в Сибири (41%).

Автоприметы

При этом, как выяснилось в результате опроса, у автомобилистов есть свои особые приметы: 34% респондентов ответили "помыть машину - к дождю", 28% считают, что "птичий помет на кузове - к прибыли", а 24% верят, что покупать авто у богатого - к успеху.

Каждый девятый (12%) владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке. 9% не пересчитывают деньги в машине, так как не хотят получить штраф, и не свистят в салоне - полагают, это приводит к потере денег.

"Стоит также отметить, что 24% опрошенных водителей возят в своем автомобиле талисманы и сувениры на удачу, а 33% верят в "счастливые" числа, в том числе на номерных знаках. 7% владельцев автомобилей признались в том, что приобрели себе "красивые" номера на удачу", - уточнили в пресс-службе РГС банка.

Опрос проводился банком "Открытие" 24-29 марта. Опрошены 1 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тыс. человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%. В дополнительном опросе РГС банка на автомобильную тематику приняло участие около 3 тыс. респондентов в крупных городах России.