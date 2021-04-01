В Минэнерго заявили, что правительственные меры позволили снизить стоимость бензина

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Меры правительства по стабилизации рынка топлива, в том числе запуск демпфирующего механизма, позволили снизить стоимость литра бензина примерно на 5 рублей. Без работы этого механизма стоимость Аи-92, которая сейчас в среднем на АЗС составляет 44,89 рублей за литр, могла бы достигнуть отметки в 50,08 рублей, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Фактическая цена бензина Аи-92 - 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера - 50,08 рублей за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рублей дороже", - указали в министерстве.

Там пояснили, что фактически 44,89 рублей за Аи-92 платит покупатель, а 5,19 рублей - государство через демпфирующий механизм, который защищает рынок от скачков цен. То есть в России стоимость топлива остается стабильной как при высоких, так и при низких мировых ценах, подчеркнули в Минэнерго.

"Если мировые цены на бензин растут, государство доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям, чтобы они не повышали резко стоимость внутри страны. Бизнес не несет убытки, а жители получают бензин по выгодной цене", - отметили в министерстве.

При падении мировых цен на нефть продавать бензин становится выгоднее и компании в рамках демпфера делятся с государством сверхприбылью. "Это компенсация за полученные доплаты в то время, когда мировые цены росли. Часть этой доплаты также компенсируется через увеличенный налог на добычу нефти", - добавили в Минэнерго.

Министерство уточнило, что цена бензина в России - одна из самых низких в мире даже по сравнению с некоторыми нефтеперерабатывающими странами. В США, которые являются мировым лидером по добыче нефти, литр аналогичного бензина стоит 63,61 рублей, в Китае - 84,18 рублей, в Канаде - 86,44 рублей, в Германии - 126,76 рублей, во Франции - 135,53 рублей, а в нефтедобывающей Норвегии - 150,49 рублей за литр.