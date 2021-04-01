Аналитики зафиксировали переход россиян с пластиковых карт на бесконтактные способы оплаты

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россияне с начала пандемии стали все реже пользоваться пластиковыми банковскими картами, отдавая предпочтение бесконтактным формам оплаты. Количество таких операций выросло на 45%, сообщили ТАСС в пресс-службе Райффайзенбанка, изучив платежное поведение клиентов банка за период с марта 2020 года по март 2021 года.

"За время пандемии россияне стали меньше пользоваться пластиковыми картами, отдавая предпочтение бесконтактным способам оплаты. Исследование Райффайзенбанка показало резкий рост количества, объема, а также среднего чека платежей с использованием NFC и токенов в приложении или на сайте магазина, таких как Android Pay, Apple Pay, Google Pay и др. Количество таких операций увеличилось на 45%, средний чек - на 36%, а объем - почти вдвое", - отметили в пресс-службе.

Как показало исследование, теперь в среднем каждую вторую онлайн-операцию клиенты совершают с помощью бесконтактного способа оплаты. Кроме того, доля онлайн-покупок в марте прошлого года выросла в среднем на 5% и с тех пор держится на стабильно высоком уровне - 35-37% вместо 30-32% в 2019 году.

Инвестирование на дому

Также пандемия изменила привычки россиян, касающиеся инвестирования. Так, доля инвестиционных и брокерских счетов, которые клиенты Райффайзенбанка сегодня открывают онлайн, выросла с 58% в январе 2020 года до 99% по итогам января 2021 года. Таким образом, на начало 2021 года количество офлайн-сделок не превышало 1% в общем объеме.

"Сокращение возможностей тратить, увеличение количества свободного времени, более высокая доходность инвестиционных и брокерских продуктов в сравнении со сберегательными обусловили рост интереса к сфере инвестиций в 2020 году. А возможность инвестировать прямо в мобильном приложении, высокая скорость сделок и сбалансированные комиссии снижают порог входа и делают инвест-продукты простыми и удобными", - прокомментировал тренд ТАСС руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.