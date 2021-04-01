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Основатель Twitter протестировал аналогичный Clubhouse сервис Spaces

Джек Дорси прикрепил на своей странице ссылку на аудиокомнату, которая просуществовала несколько минут

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Основатель и глава Twitter Джек Дорси принял участие в среду в тестировании разработанной его компанией новой функции голосового общения Spaces - аналога соцсети Clubhouse.

Руководитель компании прикрепил на своей странице ссылку на аудиокомнату, которая просуществовала несколько минут. Информации о результатах этого теста пока не приводится. Как следует из записей аккаунта Spaces в Twitter, в настоящее время проходит бета-тест этой функции, которая пока доступна только ограниченному числу пользователей устройств с операционными системами iOS и Android.

Clubhouse - соцсеть, основанная на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные виртуальные комнаты, где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.

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