Эксперты считают, что контроль применения касс на рынках выведет часть бизнеса из тени

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Предпринимательское сообщество РФ в целом поддерживает усиление мероприятий по применению контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, так как это должно помочь вывести часть бизнеса из тени и поставить в равные конкурентные условия с легально работающими. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители деловых объединений и предприниматели.

Как сообщалось, что Минфин совместно с ФНС подготовил предложения, которые призваны устранить нарушения при использовании недобросовестным бизнесом на розничных рынках контрольно-кассовой техники. В ФНС отмечали, что законодательство в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате сейчас некоторые предприниматели "пользуются этим и мимикрируют под льготные категории". В службе отмечали, что поправки в законодательство снимают эти двойные стандарты.

В поправках предусмотрена не только ответственность для управляющих компаний, но будет дан понятный инструментарий проверки. На сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет. Конкретные нормы ответственности за нарушения сейчас обсуждаются.

В Минфине заверяют, что предлагаемые изменения направлены исключительно на фактическую реализацию существующих обязанностей применения ККТ продавцами и контроль за этим управляющими компаниями. Усиление контроля за применением ККТ позволит защитить права потребителей, подчеркивают в ведомстве.

Миллион точек без касс

Сейчас от 500 тыс. до 1 млн торговых точек не оборудованы онлайн-кассами, отсрочки полагаются только небольшой части из них, сказал гендиректор IT-компании "Эвотор" Андрей Романенко, который возглавляет рабочую группу по регуляторной гильотине в сфере ККТ и комитет по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств "Деловой России".

"Получается, что часть бизнеса продолжает работать всерую, это нечестно по отношению к тем, кто соблюдает закон и строит прозрачную цифровую экономику. Конкуренция должна быть равной. Норма, обязывающая арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды, поможет вывести значительную часть торговли из тени", - отметил он.

В объединении предпринимателей "Опора России" также позитивно воспринимают планы по обелению розничных рынков.

"Сегодня необходимо отдать должное ФНС, она не штрафует предпринимателей сразу за отсутствие ККТ, а выносит предупреждение. Если предприниматель на него не отреагировал, то тогда ему грозит штраф. Мы поддерживаем борьбу с нелегальной торговлей - при такой торговле добросовестные предприниматели, платя даже небольшие налоги, проигрывают нелегальному бизнесу. А штраф за незаконное предпринимательство мизерный - от 500 рублей, да еще и само деяние очень непросто доказать", - сказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

Предприниматели убеждены, что условия работы должны быть для всех равными. "Рынки, действительно, всегда были центром теневых расчетов. При этом продаются в таких торговых точках те же непродовольственные товары, что реализуют в торговых центрах, где предприниматели не только используют ККТ, но и платят больше за аренду. С точки зрения разумной конкуренции правила для продавцов непродовольственных товаров все же нужно ужесточить", - сказал зампредседателя Партии роста, гендиректор компании "Млесна" (производитель чая одноименной торговой марки) Сергей Демин.

Стимулы для легального бизнеса

Эксперты и предприниматели сходятся во мнении, что усиление контроля должно сопровождаться "дополнительным стимулированием легальной предпринимательской активности в торговле". Например, массовым открытием новых рынков; развитием нестационарной, мобильной торговли, которая является хорошим каналом сбыта для фермеров, местных производителей и начинающих предпринимателей; налоговыми вычетами.

"В свое время президент России поддержал наше предложение по предоставлению предпринимателям налогового вычета за покупку ККТ, и какое-то время он существовал. Индивидуальные предприниматели компенсировали до 18 тыс. рублей за кассовый аппарат. Мы считаем, что необходимо вернуться к этой практике. Это будет дополнительно стимулировать микробизнес покупать ККТ", - отметил Калинин из "Опоры России".

Руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене РФ Антон Свириденко также уверен, что "надо поддержать внедрение ККТ для тех, кто готов это сделать, но считает высокой цену покупки оборудования". Он предлагает давать льготные кредиты на покупку техники или предусмотреть соответствующие субсидии. "И дать время хотя бы до сентября - проверять, но не штрафовать", - подчеркнул собеседник агентства.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) России считают контрпродуктивным перекладывать на бизнес расходы на приобретение касс. "Москва сегодня предоставляет места на ярмарках полностью оборудованными, даже с холодильниками для хранения товара. Надо предоставлять торговые места уже с ККТ. Это сразу решит все проблемы. Хочешь торговать - пожалуйста, только легально", - сказал председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Бизнес выступает за поэтапное увеличение налоговой нагрузки. "Разумно установить срок приобретения ККТ, дать возможность предпринимателям настроить работу, освоиться в новом режиме, и лишь затем облагать доход от продажи непродовольственных товаров налогами. В нынешней ситуации отсрочка необходима хотя бы до конца года", - считает предприниматель Демин.

Корректировка поправок

Некоторые анонсированные законодательные изменения в части контроля за применением ККТ вызывают опасения у бизнес-сообщества, поделился Антон Свириденко из аппарата бизнес-омбудсмена РФ.

"В частности, мы не поддерживаем предложение ФНС сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ. Текущий список позиций, по которым запрещается торговать без онлайн-кассы, является компромиссным между бизнесом и регуляторами. Помимо этого, ФНС предлагает обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды. Не уточняется, в отношении кого будет применяться мера", - заметил он.

По словам Свириденко, предлагается, чтобы управляющие рынками компании на постоянной основе контролировали наличие у арендаторов зарегистрированной контрольно-кассовой техники. "Но это уже предусмотрено статьей закона о розничных рынках, и это не работает - нет корреспондирующей ответственности в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Проблема в том, что управляющие компании не могут директивно заставить арендаторов заставить применять технику. Отказать в заключении договора тоже нельзя. Поэтому надо дать право управляющей компании расторгать договор аренды места при невыполнении требований закона после соответствующей фиксации. И если управляющая компания потребовала, а арендатор не выполнил, то и ответственности у нее быть не может", - заключил он.

Предлагается обязать управляющие компании не допускать на рынки тех, чья деятельность приостановлена - с соответствующей ответственностью за нарушение доступа. "Однако не уточняется, на каком правовом основании должен существовать такой запрет. Кроме того, запрет может касаться определенного вида деятельности, тогда как другие могут быть разрешены", - добавил Свириденко.