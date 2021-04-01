Парламент Казахстана одобрил соглашение о свободном обращении драгметаллов в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 1 апреля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил в четверг соглашение, направленное на свободное обращение драгоценных металлов и камней в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Соглашение было подписано между странами - участниками ЕАЭС в Москве 22 ноября 2019 года. Целью документа является создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на таможенной территории союза.

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Аманияз Ержанов, выступая в Сенате, соглашение состоит из 18 статей, которые определяют правовые основы и требования к функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

"Соглашение окажет положительное влияние на устранение существующего на внутреннем рынке ювелирных изделий союза ограничения, связанного с отсутствием взаимного признания пробирных клейм государств-членов во взаимной торговле ювелирными изделиями, - указал замглавы ведомства. - То есть, если ювелирное изделие изготовлено и пробировано на территории Республики Казахстан, то при реализации этого изделия в странах - участницах ЕАЭС повторное пробирование не потребуется.

После одобрения Сенатом закон "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС" поступит на подпись президенту Казахстана.