Объем промпроизводства в Москве в январе-феврале вырос на 11,3%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Объем промышленного производства вырос в Москве в январе-феврале на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В январе-феврале объем промышленного производства Москвы вырос на 11,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Основным драйвером роста промышленного производства стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем-февралем прошлого года объем вырос на 7,6%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что наиболее заметно - в 2,5 раза - увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в 2,1 раза - выпуск лекарственных препаратов.

Московская программа реновации жилья и ряд других крупных инфраструктурных проектов, связанных с развитием транспортной системы города, продолжают способствовать повышению спроса на продукцию для строительства. Так, в сегменте готовых металлических изделий рост промышленного производства составил 78,4%, а для неметаллической минеральной продукции, к которой относится, например, бетон, - 68,2%.

"Растут и объемы выпуска электрического оборудования. Его производство увеличилось на 85,5%, а одной из ключевых категорий - электропроводников - в 4,1 раза. Объясняется это в том числе серьезным увеличением интернет-трафика и нагрузкой на сети в связи с переходом на удаленный режим работы и учебы", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как считает директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева, устойчивый рост производства достигается в том числе благодаря проводимой в городе политике стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ. Например, в прошлом году активно инвестирующие столичные компании, которые осуществляют деятельность в области обрабатывающего производства, получили право на инвестиционный налоговый вычет. Предприятия, которым присвоен статус московского инвестора первой или второй категории, могут применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 12,5% и 8% соответственно.