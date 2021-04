"Лукойл" не станет выдвигать юридически обязывающих предложений о покупке акций FAR

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Австралийская нефтегазовая компания FAR сообщила о том, что предложение "Лукойла" о покупке 100% ее акций по цене 2,2 австралийских доллара за каждую не перейдет в стадию юридически обязывающего. Компания продолжит рассматривать предложения о продаже своих акций и активов альтернативным инвесторам, говорится в ее сообщении.

"Лукойл" уведомил нас о том, что его предложение не перейдет в фазу юридически обязывающего", - говорится в сообщении FAR.

Российская компания сделала предложение FAR о поглощении за $170,8 млн в середине февраля этого года. FAR владеет долей в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Республике Сенегал, на который ранее претендовал "Лукойл". Однако у FAR есть два альтернативных предложения - продать 100% своих акций Remus Horizons или продать свою долю в 15% в сенегальском проекте другому австралийскому гиганту - Woodside. Решение об этом акционеры FAR будут принимать на собрании акционеров 15 апреля. При этом FAR указывает, что ее директора склоняются больше к предложению Woodside.

О проекте

"Лукойл" принял окончательное инвестрешение по проекту в Сенегале в начале 2020 года. В конце июля компания заключила соглашение о приобретении 40% в Cairn Energy, но в августе эта доля досталась Woodside.

По оценкам "Лукойла", извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 млн баррелей нефтяного эквивалента. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи 5 млн тонн нефти в год.

Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператор проекта - компания Woodside с долей 35%. Другие партнеры - компания FAR (15%) и сенегальская государственная компания Petrosen (10%).

FAR образована в Западной Австралии в 1984 году. Помимо проекта в Сенегале, она также ведет разведку в Гамбии и Гвинее-Бисау.