Минсельхоз не ожидает дефицита сахара в России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не ожидает возникновения дефицита сахара в России, участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства в необходимом объеме. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки, добавили в Минсельхозе.

1 апреля газета "Известия" сообщила, что производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям. По данным издания, проблемы начались после объявления о том, что правительство готово выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Изготовители надеются возобновить торги после получения от правительства компенсации в 5 рублей за 1 кг, отмечает газета.