На флагманы в I квартале впервые пришлось почти 50% продаж смартфонов в России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Продажи флагманских моделей смартфонов стоимостью от 50 тыс. рублей по итогам первого квартала 2021 года впервые с 2017 года заняли 47% от общего объема продаж российского рынка смартфонов в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании группы "М.Видео-Эльдорадо", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Рынок смартфонов в России в первом квартале 2021 года прибавил более 20%, достигнув около 155 млрд рублей. Всего в январе-марте было продано более 6,5 млн девайсов. Впервые флагманские модели заняли около 50% продаж российского рынка смартфонов в денежном выражении", - говорится в исследовании и отмечается, что продажи самой группы при этом выросли почти на четверть.

По итогам января - марта 2021 года продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона показали наиболее высокую позитивную динамику: спрос увеличился на 70% в штуках и 85% в деньгах (1 млн штук на 75 млрд рублей). В результате доля устройств дороже 50 тыс. рублей увеличилась в штуках вдвое, до 15% от общего объема продаж и приблизилась к 50% в денежном. В первом квартале 2017 года доля флагманов от общего объема продаж (в деньгах) составляла 17%, за такой же период 2018 года - 20%, в 2019 году - 26%, в 2020 году - 31%.

Самым продаваемой линейкой смартфонов в январе - марте 2021 года на российском рынке (с учетом моделей со всеми объемами памяти) оказался iPhone 11 от Apple, на втором месте - Samsung Galaxy A12, на третьем - Xiaomi Redmi 9A.

"В целом самым популярным производителем смартфонов по итогам первого квартала стал Samsung. На одну строчку по сравнению с прошлым годом переместился китайский бренд Xiaomi и занял второе место. На одну позицию в рейтинге также поднялась компания Apple. Четвертую и пятую строчку заняли соответственно Honor и Huawei. Совокупная доля пяти наиболее популярных брендов продолжает превышать 80% от общего количества штучных продаж. По выручке продолжает уверенно лидировать Apple", - говорится в исследовании.