Закон о предустановке российского софта на смартфоны. Что изменится для потребителей?

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом РФ в декабре 2019 года. Вступление в силу переносилось несколько раз. Согласно ему, от производителей потребуется установить на гаджеты 15 видов программ, в том числе мобильные приложения "Лаборатории Касперского", "Яндекса", платежной системы "Мир", "Госуслуги". Этот закон должен помочь российским разработчикам в конкуренции с иностранными компаниями на рынке информационных технологий.
На каких гаджетах должны быть предустановлены российские программы?
Это смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV.
Важно, что требования по предварительной установке российских программ на технически сложные товары распространяются на гаджеты, произведенные после 1 апреля 2021 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ, размещенным на официальном интернет-портале правовой информации.
Какой софт будут ставить?
В перечень программ входят: "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", почта Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", Mir Pay (только Android), "Госуслуги".
По данным главы Минцифры РФ Максута Шадаева, всего на смартфоны и планшеты будет ставиться 15 приложений, которыми ежедневно пользуются примерно 90% россиян.
Что изменится для потребителей? Вот я куплю смартфон в 2021 году. В нем не будет чего-то привычного?
Нет, все останется, но будут еще и приложения от отечественных производителей.
Но при этом новый закон не обязывает производителей гаджетов заменять свои приложения на российский софт. Речь о том, что программы от российских компаний должны быть.
Производители согласились выполнять требования нового закона?
В Минцифры сообщили, что все крупные производители готовы исполнять закон о предустановке российского ПО. В том числе компания Apple, хотя до этого она не предустанавливала российские приложения даже за деньги.
Можно ли будет удалить какие-либо приложения, если они не нужны?
Да, и это важный момент.
Незадолго до вступления закона в силу в "Коммерсанте" вышел материал о том, что Samsung стала устанавливать на смартфоны отечественные приложения, в том числе три сервиса "Яндекса", которые невозможно удалить. Компания объяснила это трудностями в трактовке закона. "Требования вступившего в силу закона уникальные для рынка, у индустрии не было еще подобного опыта… В процессе подготовительной работы мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме "удаляемых" с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства".
В Минцифры РФ подчеркнули, что речь не идет о том, что приложения от отечественных производителей должны быть зашиты в ОС так, чтобы их нельзя было удалить.
Согласно январскому постановлению, у производителей будут три варианта, как обеспечить предустановку на свои новые устройства: полная предустановка приложений на жесткий диск, предустановка в режиме одного окна, когда пользователь сам выбирает, какое из приложений он хочет установить; также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель. Например, Huawei сообщила, что будет использовать все три варианта предустановки в зависимости от типа устройств, их технических особенностей.
А что, если компании нарушат правила?
Первые три месяца у производителей будет "время на раскачку", как сообщили в Минцифры. Но с 1 июля в случае нарушения требований закона продавцы устройств должны будут заплатить штрафы.