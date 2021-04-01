Закон о предустановке российского софта на смартфоны. Что изменится для потребителей?

Да, и это важный момент.

Незадолго до вступления закона в силу в "Коммерсанте" вышел материал о том, что Samsung стала устанавливать на смартфоны отечественные приложения, в том числе три сервиса "Яндекса", которые невозможно удалить. Компания объяснила это трудностями в трактовке закона. "Требования вступившего в силу закона уникальные для рынка, у индустрии не было еще подобного опыта… В процессе подготовительной работы мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме "удаляемых" с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства".

В Минцифры РФ подчеркнули, что речь не идет о том, что приложения от отечественных производителей должны быть зашиты в ОС так, чтобы их нельзя было удалить.

Согласно январскому постановлению, у производителей будут три варианта, как обеспечить предустановку на свои новые устройства: полная предустановка приложений на жесткий диск, предустановка в режиме одного окна, когда пользователь сам выбирает, какое из приложений он хочет установить; также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель. Например, Huawei сообщила, что будет использовать все три варианта предустановки в зависимости от типа устройств, их технических особенностей.