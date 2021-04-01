"Ъ": ЦБ предлагает не облагать налогом дивиденды по акциям, находящимся на ИИС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России предложил освободить от налогов дивидендные выплаты российских компаний, если в их акции инвестировали физические лица через механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на выступление первого зампреда Сергей Швецова в Совете Федерации.

По данным издания, ЦБ считает, что на ИИС нужно убирать дискриминацию по налогообложению дивидендов по акциям по сравнению с купонным доходом по облигациям, заявил Швецов в ходе закрытого заседания круглого стола в Совете Федерации. При этом он не уточнил, на каком типе ИИС планируется отменить налогообложение дивидендов. В ЦБ "Коммерсанту" подтвердили такие планы.

В Минфине изданию сообщили, что пока такие предложения официально в министерство не поступали.

Издание отмечает, что с 2021 года купоны по всем облигациям вошли в налоговую базу по операциям с ценными бумагами и стали облагаться налогом по ставке 13%. Таким образом, по существующему сейчас ИИС 2-го типа, обладатель которого при условии инвестирования свыше трех лет получает налоговый вычет в виде освобождения от налогообложения полученного инвестдохода, купонные платежи не облагаются налогом. Дивиденды же не входят в этот налоговый вычет - они поступают на счет с уже взятым налогом, который удерживает эмитент.

Об ИИС

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании.

Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей.

В 2020 году Банк России предложил создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. ИИС третьего типа можно открыть одновременно с ИИС первого и второго типов, что даст инвесторам возможность управлять вложениями и на среднесрочном, и на долгосрочном горизонте планирования.