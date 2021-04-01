В Союзроссахаре заверили, что торговые сети имеют запасы сахара

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Заявления о перебоях в поставках со стороны сахаропроизводителей не соответствуют действительности, объемы отгрузок достаточны для удовлетворения спроса, а торговые сети имеют запасы сахара. Об этом журналистам сообщил председатель правления Союзроссахар Андрей Бодин.

"Заявления о перебоях в поставках со стороны сахаропроизводителей не соответствуют действительности. Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения", - сказал он.

Бодин подчеркнул, что заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников.

Он отметил, что и у предприятий по фасовке, и у торговых сетей уже сформированы значительные запасы сахара. "На прошлой неделе ретейлеры представили необходимые им объемы на ближайшие месяцы, и мы видим, что обозначенные сетями потребности существенно превышают традиционные. Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции", - считает глава Союзроссахара.

1 апреля газета "Известия" сообщила, что производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям. По данным издания, проблемы начались после объявления о том, что правительство готово выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Изготовители надеются возобновить торги после получения от правительства компенсации в 5 рублей за 1 кг, отмечает газета.