Масложировой союз не видит оснований закупаться маслом впрок

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Масложировой союз считает, что продление соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло собьет ажиотажный спрос со стороны ретейлеров, а также дает основание не закупаться маслом впрок. Об этом в четверг заявил исполнительный директор союза Михаил Мальцев в эфире телеканала "Россия-24" .

"На наш взгляд, это [продление соглашений] позитивный сигнал рынку, чтобы сбить ажиотажный спрос со стороны торговли, которая уже в ожидании окончания соглашения повысила объемы заказов, на наш взгляд, необоснованно, и, соответственно, необоснованный ажиотажный спрос со стороны потребителей, что все четко будут понимать, что срок действия продлен до конца августа, и никаких оснований для того, чтобы закупаться впрок, нет", - сказал он.

30 марта правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Срок их действия истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, отметили в правительстве. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.