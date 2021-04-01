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Газопровод Eugal выведен на полную мощность

Вторая нитка газопровода, предназначенного для приема в будущем газа "Северного потока - 2", готова к эксплуатации

БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Вторая нитка европейского трубопровода Eugal, предназначенного для дальнейшей транспортировки газа, который будет поступать по магистрали "Северный поток - 2", в четверг запущена в эксплуатацию. Об этом говорится в сообщении европейского газотранспортного оператора Gascade.

"Обе нитки готовы к работе", - отмечается в тексте.

Ранее вывод газопровода на полную мощность планировался в январе 2021 года, но сроки было решено сдвинуть из-за задержек в строительстве инфраструктуры.

Первая нитка Eugal мощностью 30,9 млрд кубометров газа в год была запущена в начале 2020 года. Ввод второй нитки позволит увеличить мощность трубопровода до 55 млрд кубометров в год. По Eugal газ будет транспортироваться с хабов на севере Германии в южном направлении.

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