Финомбудсмен рассказал, как вернуть "съеденные" банкоматом деньги

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Потребители финансовых услуг, у которых возник спор с банком по поводу "съеденных" банкоматом денег, теперь могут обратиться к финансовому уполномоченному, сообщил ТАСС главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

"Как правило, есть определенный алгоритм действия клиента в подобных случаях. Однако если по каким-то причинам потребителю не удалось вернуть деньги, кредитная организация не идет навстречу клиенту, то потребитель вправе за решением этого спора обратиться к финансовому уполномоченному, который бесплатно и в короткие сроки рассмотрит дело", - сказал Воронин.

В службу финансового уполномоченного можно обратиться, например, в случаях, когда деньги не зачислены на счет при внесении наличных через банкомат, а также когда банкомат не выдал деньги при снятии наличных, добавил омбудсмен. Он уточнил, что разрешение споров имущественного характера с размером требований до 500 тыс. рублей между кредитными организациями и их клиентами, к которым относятся и проблемы с банкоматом, вошло в компетенцию финансового уполномоченного с 1 января 2021 года.

При этом Воронин дал ряд советов, как избежать трудностей при внесении и снятии наличных. "При внесении или выдаче средств всегда необходимо проверять чек, баланс счета, не отходя от банкомата. Если все же банкомат не выдал деньги или не зачислил, нужно сообщить об этом на "горячую линию" кредитной организации, чьим банкоматом воспользовался потребитель, не отходя от самого банкомата. Как правило, необходимая информация с номерами телефонов указана на самом аппарате", - сказал Воронин.

За период с 1 января по 10 марта 2021 года служба финансового уполномоченного получила 1 816 обращений от клиентов кредитных организаций. Значительная часть обращений касалась потребительского кредитования (78,7%). Потребители услуг кредитных организаций обращались по поводу несогласия с размером (удержанием) платы за дополнительные услуги, несогласия с размером процентов или порядком внесения платежей, несогласия с размером неустойки, нарушения срока возврата денежных средств. На втором месте по числу обращений - споры, касающиеся банковских счетов и переводов (17,5%). Чаще всего клиенты банков были не согласны с необоснованным удержанием или списанием денег. На третьем - споры по вопросам банковских вкладов (3,5%), в которых распространенной претензией было несогласие вкладчика с размером процентов. Средний размер требований заявителей по спорам с банками составил 99 309 рублей.