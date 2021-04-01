Власти Коми считают, что регион обладает потенциалом наполнения грузами 10% Севморпути

СЫКТЫВКАР, 1 апреля. /ТАСС/. Республика Кома готова активно участвовать в наполнении грузами Северного морского пути (СМП). Согласно первичной оценке, регион обладает потенциалом формирования не менее 10% объема обратной грузовой базы Севморпути, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы главы региона.

На совещании 31 марта вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать предложения по установлению ответственности грузоотправителей за отказ от отправки по СМП. "Республика Коми готова активно участвовать в наполнении грузами Северного морского пути. <…>. Только первичная оценка показывает, что Коми обладает потенциалом формирования не менее 10% всего объема обратной грузовой базы СМП без учета транзита. В то же время для вывоза этой грузовой базы необходимо расширение транспортного сообщения для подхода к портам СМП. Для Коми базовыми инфраструктурными проектами по расширению таких транспортных коридоров являются "Северный широтный ход" и "Баренцкомур" со строительством порта "Индига", - говорится в сообщении.

Значительный потенциал региона для заполняемости контейнерных перевозок отмечен в лесной и деревообрабатывающей промышленности в интересах рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Высоким потенциалом для перевозок по СМП обладает собственная минерально-сырьевая база региона (нефть, газ, уголь, бокситы, титан, горнорудные материалы), а также продукция целлюлозно-бумажной и полимерной промышленности.

Северный широтный ход позволит снизить затраты на транспортную составляющую для вывоза нефти и газа на азиатском и европейском направлениях. В рамках проекта будет создано более 2 000 рабочих мест, две трети из которых - в Коми. Проект "Баренцкомур", предполагающий строительство железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига, которая соединит Индигу, Сосногорск, Троицко-Печорск, Полуночное и Сургут, закреплен в Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ и в стратегии развития соседнего с Коми Ненецкого автономного округа до 2030 года.

В настоящее время ведется работа по созданию в заполярной Воркуте арктического медицинского кластера для обслуживания контингента проходящих судов в соответствии с международными стандартами. Подписано соглашение с ПАО "Мегафон" об участии Коми в проекте строительства подводной арктической волоконно-оптической линии связи "Арктик Коннект", чтобы обеспечить Воркуту доступной и качественной связью.

По мнению главы Коми Владимира Уйбы, решение задачи по организации регулярных грузоперевозок по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток по так называемому Большому Северному морскому пути - это основное условие раскрытия потенциала Коми и других регионов РФ, что позволит совместно сформировать нужный для окупаемости СМП объем обратной грузовой базы, а также даст выход регионам на Большой Северный морской путь.