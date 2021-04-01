PMI обрабатывающих отраслей России в марте снизился до 51,1 пункта

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в марте 2021 года понизился до отметки в 51,1 пункта против 51,5 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Мартовские данные по PMI сигнализировали о потере темпов роста в производственном секторе России. Повышение цен и дефицит предложения сдерживали производство, в то время как снижение клиентского спроса повлияло на рост новых заказов, отмечается в обзоре.

В IHS Markit отметили, что на производителях также сказались серьезные сбои в цепочках поставок. Также зафиксировано самое значительное с мая 2020 года ухудшение показателей работы поставщиков, их расходы существенно увеличились из-за нехватки сырья.

"Более длительные сроки выполнения заказов обычно объяснялись серьезными задержками в транспортировке, ограниченными возможностями поставщиков и нехваткой сырья. Увеличение сроков поставки также было одним из самых значительных за всю историю серии, превышающей 23 года", - сообщают аналитики.

При этом эксперты обращают внимание на то, что число заказов продолжает расти третий месяц подряд. При этом в марте темпы роста были минимальными за первый квартал текущего года. Незначительный рост аналитики связывают с увеличением спроса со стороны уже существующих клиентов. Вместе с тем число новых экспортных заказов упало, но темпы сокращения снизились в сравнении с февральскими.

"Хотя компании увеличивали свои отпускные цены более медленными темпами, эти темпы, тем не менее, были одними из самых быстрых за шесть лет, чтобы частично компенсировать стремительный рост издержек. Дальнейшие исторически высокие темпы инфляции в марте усиливают опасения по поводу нарастания ценового давления до 2021 года со стороны Центрального банка России. В настоящее время мы прогнозируем еще три повышения процентных ставок до конца года", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.